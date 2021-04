Imprese: Generali Italia e Genertel riconosciute da Istituto tedesco Qualità e Finanza per Rc Auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali Italia e Genertel sono state riconosciute tra le più virtuose in Italia in materia di Rc Auto e rapporto qualità-prezzo. Uno studio dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza, si legge in una nota, ha assegnato a Generali Italia il giudizio “Ottimo” per quanto riguarda l’innovazione, assieme alla valutazione “Top” per la protezione completa, l’assistenza e la relazione con i clienti, il rapporto qualità-prezzo, la comunicazione con i clienti e l’offerta telematica. Riconoscimenti importanti anche per Genertel, a cui è stata assegnata la valutazione “Ottimo” per quanto riguarda la soddisfazione dei clienti, l’innovazione online, la comunicazione con i clienti e l’offerta telematica. Inoltre, prosegue la nota, tra i 400 brand che formano la classifica delle aziende con il miglior rapporto qualità-prezzo le due società hanno conseguito il giudizio “Top Qualità-Prezzo” nella categoria finanza, rispettivamente nel settore assicurazioni con filiali e assicurazioni online. L’ottenimento di tali riconoscimenti, si legge in una nota, conferma il fatto che le due compagnie abbiano saputo coniugare, anche in un contesto come quello attuale caratterizzato dal Covid-19, da un lato vicinanza umana e relazionale al cliente; dall’altro cura e sviluppo del business. (Com)