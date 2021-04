Covid: Covax, distribuite oltre 38 milioni di dosi di vaccini in oltre 100 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 100 economie hanno ricevuto vaccini salvavita anti Covid-19 tramite l'iniziativa Covax, il meccanismo globale per un accesso equo ai vaccini nei Paesi in via di sviluppo. Questo grande traguardo, afferma il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), è stato raggiunto 42 giorni dopo la prima consegna internazionale di dosi attraverso Covax in Ghana, lo scorso 24 febbraio. Covax ha distribuito in sei continenti oltre 38 milioni di dosi, prodotte da AstraZeneca, Pfizer-BioNTech e il Serum Institute of India (Sii). Delle 100 economie raggiunte, 61 sono tra i 92 paesi a basso reddito che hanno ricevuto vaccini finanziati attraverso il Gavi Covax Advance Market Commitment (Amc). Nonostante la ridotta disponibilità tra marzo e aprile – il risultato dei produttori di vaccini che hanno ampliato e ottimizzato i processi di produzione nella prima fase della distribuzione e l'incremento della domanda per i vaccini per il Covid-19 in India – Covax prevede di consegnare dosi a tutte le economie partecipanti che hanno richiesto vaccini nella prima metà dell'anno. (segue) (Com)