Covid: Covax, distribuite oltre 38 milioni di dosi di vaccini in oltre 100 paesi (2)

- Secondo Seth Berkley, amministratore delegato di Gavi (l'Allenaza per i vaccini), "in meno di 4 mesi dall'inizio della prima vaccinazione di massa fuori da un contesto clinico ovunque nel mondo, è estremamente incoraggiante che la distribuzione di dosi Covax abbia già raggiunto 100 paesi", ha dichiarato. "Covax potrebbe consegnare a tutte le economie partecipanti entro la prima metà dell'anno, ma dobbiamo ancora affrontare una sfida complicata nel cercare di porre fine alla fase acuta della pandemia: saremo al sicuro solo quando tutti saranno al sicuro e i nostri sforzi per accelerare rapidamente il volume delle dosi dipendono dal continuo sostegno dei governi e dei produttori di vaccini. Mentre continuiamo con il più grande e rapido lancio globale di vaccini nella storia, questo non è il momento di compiacersi", ha aggiunto. "Covax ha dato al mondo il modo migliore per assicurare la più veloce ed equa distribuzione di vaccini in sicurezza e in modo efficace per tutte le persone a rischio in ogni paese del mondo", ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. "Intendiamo realizzare questa grande opportunità, i paesi, I produttori e il sistema internazionale devono unirsi per dare priorità alla distribuzione di vaccini attraverso Covax. Il nostro futuro collettivo, letteralmente, dipende da noi", ha aggiunto. (segue) (Com)