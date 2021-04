Covid: Covax, distribuite oltre 38 milioni di dosi di vaccini in oltre 100 paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un solo mese e mezzo, ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale dell'Unicef, "l'ambizione di concedere ai paesi l'accesso ai vaccini del Covid sta diventando una realtà, grazie all'eccezionale lavoro dei nostri partner della Covax Facility. "Non è il momento di festeggiare, ma di accelerare. Con l'emergere delle varianti in tutto il mondo, dobbiamo accelerare la distribuzione globale. Per questo, è necessario che i governi, insieme con i partner, prendano le misure necessarie per aumentare l'offerta, anche semplificando le barriere ai diritti di proprietà intellettuale, eliminando le misure dirette e indirette che limitano le esportazioni dei vaccini da Covid-19 e donando le dosi di vaccino in eccesso il più rapidamente possibile", ha aggiunto. Secondo le sue ultime previsioni di fornitura, Covax prevede di consegnare almeno 2 miliardi di dosi di vaccini nel 2021. Per raggiungere questo obiettivo, lo stabilimento Covax continuerà a diversificare ulteriormente il suo portafoglio e annuncerà a tempo debito nuovi accordi con i produttori di vaccini. Inoltre, a marzo è stato annunciato che il governo degli Stati Uniti ospiterà l'evento di lancio per il 2021 Gavi Covax Amc Invest Opportunity per ricevere ulteriore impegno e supporto e accelerare l'accesso ai vaccini per le economie supportate da Amc. Altri 2 miliardi di dollari sono necessari per il 2021 per finanziare e assicurare fino a un totale di 1,8 miliardi di dosi di vaccini finanziati dai donatori. Covax sta anche lavorando per assicurare ulteriori fonti di vaccini nelle forme di condivisione delle dosi dai paesi a più alto reddito. (Com)