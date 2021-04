Ungheria: Covid, riapertura delle scuole posticipata al 10 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle scuole in Ungheria è stata posticipata al 10 maggio. Lo ha detto il primo ministro, Viktor Orban, intervistato dall'emittente "Radio Kossuth". Il capo del governo si dice convinto che presto verrà superata la soglia dei tre milioni di vaccinazioni e che quella dei quattro milioni possa essere raggiunta a inizio maggio. Come di consueto Orban ha ricordato che l'Ungheria può contare sulle forniture di cinque diversi vaccini e questo le dà un vantaggio sul resto d'Europa. Il piano europeo per procurarsi vaccini "è fallito e serviva un piano B". "Ora anche la Baviera vuole ordinare il vaccino russo" e questa evoluzione degli eventi testimonia della lungimiranza magiara. (segue) (Vap)