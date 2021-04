Ungheria: Covid, riapertura delle scuole posticipata al 10 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene fosse stato annunciato che le scuole avrebbero riaperto il 19 aprile, "non vale la pena aprirle per alcuni giorni e poi chiuderle per gli esami di fine anno", motivo per il quale la riapertura è stata posticipata al 10 maggio. Nel suo intervento a "Radio Kossuth", il premier ha toccato anche il caso di Zsolt Petry, allenatore ungherese dei portieri della squadra di calcio Hertha Berlino, licenziato per alcune sue dichiarazioni reputate xenofobe e omofobe al quotidiano "Magyar Nemzet". Secondo Orban, "Petry non è solo". L'evento dimostra che "la politica liberale in Europa oggi è repressiva nei confronti di chi esprime le proprie opinioni". (Vap)