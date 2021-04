Cina: la città Sanya introdurrà barriere artificiali per migliorare ecologia marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto che prevede il posizionamento di barriere marine artificiali è stato lanciato a Sanya, città tropicale dell'isola di Hainan, nel sud della Cina, nel tentativo di ripristinare l'ecologia marina del luogo. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa cinese "Xinhua". Il progetto è stato co-organizzato dall'Università di Hainan e dall'isola di Sanya. "A partire da aprile, si prevede che 870 barriere artificiali con un volume totale di circa 30 mila metri cubi saranno collocate sul fondale marino dell'isola", ha detto un professore del College of Ocean Sciences dell'Università di Hainan, Wang Aimin, ieri alla cerimonia di lancio del progetto. "Le barriere artificiali vengono utilizzate in tutto il mondo per migliorare l'ecologia oceanica, creando habitat aggiuntivi per organismi acquatici e pesci locali", ha affermato il professore. Già lo scorso anno erano state collocate 1.526 scogliere artificiali e 21 barriere coralline, e "con queste, il tasso di copertura dei coralli vivi nel ranch marino dell'isola è aumentato del 23 per cento nel 2021 ed il numero di pesci nell'area marina si è triplicato", ha sostenuto Wang.(Cip)