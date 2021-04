Francia-Algeria: rinviata riunione del comitato intergovernativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione del comitato intergovernativo franco-algerino previsto per l'11 aprile ad Algeri in presenza de primo ministro francese Jean Castex è stato rinviato a data da destinarsi "a causa della crisi del coronavirus." Lo ha reso noto Matignon, sede del governo francese. "L'epidemia di Covid-19 non permette a queste delegazioni di ritrovarsi in condizioni pienamente soddisfacenti", ha fatto sapere Parigi. Il comitato "è quindi rinviato ad una data ulteriore, quando il cotesto sanitario sarà più favorevole", ha aggiunto il governo francese. Secondo fonti concordanti algerine e francesi citate dall'emittente radiotelevisiva "France info", il formato della delegazione di Parigi è stato giudicato insufficiente dalle autorità locali.(Frp)