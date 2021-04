Scozia: premier Sturgeon, "Londra accetterà referendum" se c'è maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, ha affermato che il governo di Londra accetterebbe un referendum sull'indipendenza scozzese se le elezioni nazionali in Scozia di maggio restituissero una maggioranza pro-referendum nel parlamento di Edimburgo. La prima ministra e leader del partito pro indipendenza Snp ha affermato di "sospettare fortemente" che "il partito conservatore a Whitehall sappia che un referendum sull'indipendenza stia arrivando". Il primo ministro, Boris Johnson, ha ripetutamente affermato che rifiuterà qualsiasi richiesta di avere un secondo referendum sull'indipendenza di Edimburgo da Londra, dopo quello tenutosi nel 2014 dove vinse il fronte del no all'indipendenza. Secondo Sturgeon, nel governo britannico vi sarebbero discussioni in corso su come "modificare il quesito o sabotare la campagna referendaria". (segue) (Rel)