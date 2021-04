Romania: Covid, governo proroga stato di allerta ma allenta misure per Pasqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Bucarest ha prorogato di 30 giorni, dal 13 aprile, lo stato di allerta sul territorio della Romania nel contesto della pandemia di coronavirus, mantenendo le misure restrittive. Lo riferisce lo stesso esecutivo con un comunicato. Sono stati decisi alcuni allentamenti delle restrizioni per il periodo della Pasqua ortodossa, affinché i fedeli possano andare a messa. Allentate una serie di restrizioni anche per i fedeli musulmani durante il Ramadan. Inoltre, saranno aperte le stazioni turistiche sul litorale del Mar Nero, nel rispetto delle regole in vigore, ma a una capienza ridotta al 70 per cento, come previsto per le stazioni montane. Decise misure anche per quanto riguarda l'accesso dei sacerdoti negli ospedali su richiesta dei malati e modificate le condizioni di partecipazione ai funerali. Sono quasi 5 mila i nuovi contagi da Covid-19 segnalati nelle ultime 24 ore in Romania, e 172 i decessi, mentre nelle terapie intensive sono ricoverati attualmente 1.495 pazienti, un nuovo record. Il maggior numero di contagi si sono registrati sempre nella capitale Bucarest. Intanto, continua la campagna vaccinale. Finora, quasi 2,2 milioni di persone sono state immunizzate con almeno una dose. (segue) (Rob)