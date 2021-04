Romania: Covid, governo proroga stato di allerta ma allenta misure per Pasqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo romeno ha istituito inoltre un Comitato interministeriale incaricato di gestire il ritorno alla normalità dal primo giugno 2021. Il Comitato stabilirà le misure per la prima fase di allentamento delle restrizioni. Lo ha annunciato ieri il premier romeno, Florin Citu in una dichiarazione pubblica. Il premier ha sottolineato, tuttavia, che ciò può accadere solo se saranno vaccinate più persone possibili. Citu ha annunciato anche una seconda fase del ripristino della normalità entro fine luglio, quando dieci milioni di romeni dovrebbero essere già stati immunizzati. Il primo ministro ha spiegato che le restrizioni dovrebbero essere allentate nell'ordine contrario alla loro introduzione. Citu ha escluso in precedenza ’ipotesi di una serrata nazionale, menzionando come obiettivo la “distensione economica” del Paese, ma a condizione che tutta la popolazione si vaccini. "Non stiamo prendendo in considerazione l'isolamento. Mi sono opposto fin dall'inizio: ho detto che non ci sarà nessun blocco nazionale in Romania”, ha detto Citu. Il capo del governo di Bucarest ha anche smentito le dichiarazioni del ministro della Salute, Andreea Moldovanu su una possibile chiusura di due settimane, definendole “solo un esempio teorico e non una proposta”. (segue) (Rob)