Romania: Covid, governo proroga stato di allerta ma allenta misure per Pasqua (3)

- Intanto il Partito socialdemocratico (Psd) della Romania ha impugnato nei giorni scorsi presso la Corte d'Appello di Bucarest, la decisione del governo che impone la chiusura dei negozi alle 18 nelle località dove il tasso di incidenza dei casi Covid è superiore a 7,5 persone per mille abitanti. Se il tasso di incidenza è compreso tra il 4 e il 7,5 per cento, i negozi chiudono invece alle 18 solo il venerdì, il sabato e la domenica. Secondo il documento, il Partito socialdemocratico contesta questa misura, affermando che "ha un impatto con effetti devastanti sia sull'ambiente imprenditoriale che sulla società nel suo insieme". Il documento afferma inoltre che la decisione del governo non ha una valutazione d'impatto preliminare ed è immotivata. I socialdemocratici sostengono inoltre che "la chiusura prematura dell'attività degli operatori economici dopo le 18, proprio quando le persone tornano a casa dal lavoro, colpisce sia gli interessi degli operatori economici che dei consumatori, che non sono in grado di procurarsi ciò di cui hanno bisogno per vivere dopo una giornata di lavoro". "Come risultato di queste misure, il blocco finanziario nell'economia si approfondirà e l'insoddisfazione generale della popolazione raggiungerà livelli insospettati", affermano i socialdemocratici. Per questo motivo il Psd chiede l'annullamento dell'atto amministrativo "per il danno arrecato ai legittimi diritti dei cittadini". (segue) (Rob)