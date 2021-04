Romania: Covid, governo proroga stato di allerta ma allenta misure per Pasqua (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante l'ondata delle recenti proteste contro le restrizioni imposte per contenere la pandemia n Romania, le autorità del Paese hanno annunciato che non intendono allentare queste misure. Il premier romeno, Florin Citu ha spiegato in precedenza che le ultime misure sono state prese perché ultimamente è aumentato parecchio il numero di nuovi contagi e delle persone ricoverate nelle terapie intensive. "Tuttavia, le misure applicate in Romania sono meno restrittive rispetto a quelle prese da altri Stati dell'Ue. Le nuove misure hanno lo scopo di aiutarci a superare questo periodo difficile, di diminuire il diffondersi del coronavirus", ha dichiarato il premier secondo cui la decisione non è stata affatto facile ed è stata presa dopo più consultazioni con esperti, autorità locale, ma anche con rappresentanti della chiesa. "Ho chiesto agli specialisti soluzioni per riuscire a rallentare il diffondersi del virus per un certo periodo, al fine di accelerare la campagna vaccinale, perché dobbiamo sapere tutti che l'unica soluzione per uscire dalla pandemia è la vaccinazione", ha detto Citu. (segue) (Rob)