Romania: Covid, governo proroga stato di allerta ma allenta misure per Pasqua (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado una recrudescenza della pandemia, nel contesto della pressione sul sistema sanitario romeno e soprattutto dei reparti di terapia intensiva, da qualche giorno, a Bucarest e in più città romene, migliaia di persone sono scese in piazza a protestare contro le decisioni anti-pandemia prese dalle autorità e in alcune località si sono verificate violenze. I manifestanti gridano slogan contro il governo, scontenti del modo in cui sono state pensate le nuove misure e dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Sono state chieste anche la riapertura delle scuole, dei ristoranti e delle palestre. Le autorità dichiarano di capire i romeni che sono scontenti dopo un anno di restrizioni, ma ribadiscono che queste misure sono le uniche in grado di diminuire il diffondersi del virus. Secondo le nuove restrizioni, diminuisce la fascia oraria in cui la popolazione si può spostare liberamente, mentre l'orario di apertura delle unità economiche dipende dall'indice di contagio per ogni mille abitanti. (segue) (Rob)