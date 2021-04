Romania: Covid, governo proroga stato di allerta ma allenta misure per Pasqua (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente romeno Klaus Iohannis ha affermato in precedenza di comprendere il malcontento della popolazione dopo un anno di restrizioni ma ha ribadito che queste misure sono le uniche in grado di aiutare al contenimento della diffusione del coronavirus. Il capo dello Stato romeno ha affermato che le proteste sono naturali nelle democrazie funzionali, sottolineando però che "le manifestazioni violente, l'estremismo o la xenofobia sono intollerabili e del tutto inaccettabili". Le dichiarazioni del presidente arrivano dopo che le manifestazioni contro le restrizioni imposte dalla pandemia sono degenerate, in alcuni casi, in atti di violenza. D'altra parte, il presidente del Partito socialdemocratico (Psd) - all'opposizione -, Marcel Ciolacu, ha affermato nei giorni scorsi che i cittadini sono scesi in piazza per protestare "a causa della disperazione, della povertà e perché sono stanchi di questa crisi".