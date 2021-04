Cina-Italia: Pechino, ambasciata organizza tributo a Ennio Morricone alla Sala concerti della Città proibita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poco meno di un anno dalla scomparsa di Ennio Morricone, grande compositore italiano conosciuto e amato dal pubblico di tutto il mondo per le sue meravigliose colonne sonore, l'ambasciata d'Italia a Pechino e l'Istituto italiano di Cultura, in collaborazione con la Forbidden City Concert Hall, organizzano oggi 9 aprile a Pechino un concerto commemorativo con la partecipazione di alcuni fra i più influenti musicisti contemporanei cinesi di musica folk, world music, rock, jazz, indie. Lo rende noto la sede diplomatica in un comunicato. L'evento rientra nel ricco palinsesto di attività artistico-culturali nell'ambito del "Road to 2022", percorso di avvicinamento all'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina 2022. Ideato dal dj e conduttore radiofonico Youdai, con la partecipazione di 15 artisti cinesi, durante il concerto verranno reinterpretati, negli stili variegati dei musicisti locali, 20 brani tratti da alcune fra le più celebri colonne sonore di Ennio Morricone. Un omaggio alla musica inconfondibile del grande Maestro, al suo linguaggio universale che unisce culture e popoli diversi ed un invito ispiratore al dialogo creativo fra artisti e generi musicali. (segue) (Cip)