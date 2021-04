Cina-Italia: Pechino, ambasciata organizza tributo a Ennio Morricone alla Sala concerti della Città proibita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concerto, alla cui apertura verrà proiettato un breve video saluto di Andrea Morricone, figlio del grande maestro, si terrà presso la Forbidden City Concert Hall, prestigioso auditorium pechinese prospiciente alla Città Proibita. Calorosa l'accoglienza del pubblico, che ha esaurito in poco tempo tutti i biglietti in vendita. L'ambasciatore a Pechino, Luca Ferrari, ha sottolineato "il grande talento del compositore romano, le cui musiche sono legate ad alcune delle migliori opere cinematografiche degli ultimi 50 anni, molto apprezzate e seguite dal grande pubblico cinese . Con il concerto organizzato oggi insieme l'Istituto italiano di Cultura – ha aggiunto l'ambasciatore d'Italia - anche in Cina rivivono le note di Morricone in una ricca sinfonia di stili musicali diversi e armonici". (Cip)