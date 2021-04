Covid: Vaia (Spallanzani) su AstraZeneca, basta raccomandazioni, si decida presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il direttore sanitario dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, non è sufficiente la “raccomandazione” per il vaccino AstraZeneca. Lo scrive in un post su Facebook: “Non possiamo lasciare i cittadini europei e italiani in balìa delle raccomandazioni. Bisogna decidere e presto”, commenta in riferimento alla “raccomandazione” dell’uso di Vaxzevria (il nome del vaccino di AstraZeneca) agli over 60. La mancata decisione rischia di creare sempre maggiore scetticismo nei confronti del vaccino. Nel Lazio sembrano esserci al momento poche defezioni ma il direttore sanitario dello Spallanzani chiede “decisioni” e non “raccomandazioni”. (segue) (Rer)