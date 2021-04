Covid: Vaia (Spallanzani) su AstraZeneca, basta raccomandazioni, si decida presto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la conferenza stampa dell’Ema, che ha riscontrato “un'associazione tra il vaccino Vaxzevria e casi molto rari di tromboembolismi anche gravi" che nella maggior parte dei casi “è stata segnalata in soggetti di età inferiore ai 60 anni e prevalentemente nelle donne, entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino”, precisando comunque che i benefici sono di gran lunga superiori ai rischi, il Cts ha ribadito in una circolare che il vaccino Vaxzevria “è approvato a partire dai 18 anni di età sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte della elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate, si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni. In virtù dei dati ad oggi disponibili, chi ha già ricevuto una prima dose del vaccino Vaxzevria, può completare il ciclo vaccinale col medesimo vaccino". (Rer)