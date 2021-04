© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ho fiducia in Speranza? Ho fiducia in Draghi e soprattutto negli italiani". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Radio Anch'io" su Rai Radio 1. "Dal ministro della Salute mi aspetto lo stesso rigore per le aperture, quando i dati lo permetteranno", ha aggiunto.(Rin)