Covid: controlli Nas in 337 strutture per anziani a Pasqua, 56 con irregolarità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, è stato segnalato all’Autorità sanitaria il titolare di una residenza per anziani ubicata nel Comune di Udine per le carenze riscontrate nell’applicazione dei protocolli sul contenimento della diffusione del covid-19. In particolare, non era stata definita la zona per la gestione delle “positività”, né il percorso di gestione del materiale sporco\pulito. A Catania è stata disposta la chiusura di una casa di riposo attivata in mancanza dei requisiti minimi organizzativi ed autorizzativi e dell’iscrizione obbligatoria all’albo comunale. Segnalato all’Autorità amministrativa di Potenza il legale responsabile di una società gerente una casa di riposo poiché ritenuto responsabile di aver attivato la struttura in assenza delle prescritte autorizzazioni e priva dei requisiti minimi strutturali ed assistenziali per il funzionamento. La locale Autorità amministrativa ha disposto l’immediata chiusura dell’attività abusiva e il trasferimento degli ospiti in altra idonea struttura. Il Comune di Ragusa ha disposto la chiusura di una casa di riposo per anziani per il mancato rispetto dei requisiti minimi organizzativi funzionali e per l’omessa attuazione dei protocolli per il contenimento della diffusione del covid-19.(Ren)