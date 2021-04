Polonia: Covid, ministro Sanità dice che si vaccinerà con una dose di AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità polacco, Adam Niedzielski, si vaccinerà contro il coronavirus con una dose di AstraZeneca. Lo ha detto in un'intervista all'emittente radiofonica "Rmf Fm". "Non ho assolutamente alcun problema con il vaccino di AstraZeneca", ha detto il ministro, per tranquillizzare i perplessi. Niedzielski ha aggiunto che dovrebbe poter prenotare la sua prima dose il 24 aprile, quando si apriranno le registrazioni per i nati nel 1973. (Vap)