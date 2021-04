Taiwan: governo discute risoluzione sulle repressioni a Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico progressista (Dpp) al governo di Taiwan ha presentato oggi una proposta di risoluzione che esprime preoccupazione per le violenze ai danni dei manifestanti anti-golpe nel Myanmar. Lo ha anticipato ieri un deputato del partito, Fan Yun, nel corso di una conferenza stampa. La mozione contesta la violenta repressione delle forze di sicurezza birmane ai danni dei manifestanti anti-golpe del Myanmar, che chiedono il rilascio dei leader eletti detenuti, tra cui la leader democratica Aung San Suu Kyi. Secondo Fan, la bozza di risoluzione "esorta le truppe a cessare l'uso della forza e invitare al dialogo per risolvere la situazione di stallo tra militari e manifestanti". Secondo l'agenzia di stampa taiwanese "Cna", il bilancio delle vittime delle repressioni ha superato le 500 vittime alla fine di marzo. Il segretario generale dell'Associazione di Taiwan per i diritti umani (Tahr), Shih Yi-hsiang, ha aggiunto che "il governo dovrebbe estendere la validità del permesso di soggiorno del popolo del Myanmar a Taiwan sulla base delle considerazioni umanitarie". (Cip)