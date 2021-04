Cina: Indice dei prezzi alla produzione ai massimi livelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) della Cina è aumentato sensibilmente a marzo, il livello più alto mai raggiunto da luglio 2018. Lo riporta oggi il "Quotidiano del popolo". Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, il Ppi, che misura i costi per le merci all'ingresso in fabbrica, è aumentato del 4,4 per cento su base annua il mese scorso, mentre a febbraio era in aumento dell'1,7 per cento. Su base mensile, il Ppi ha guadagnato l'1,6 per cento a marzo, trainato dall'aumento dei prezzi delle materie prime globali. Tra i 40 settori industriali esaminati, 30 hanno registrato un aumento dei prezzi di mese in mese, mentre sei hanno segnalato un calo dei prezzi e quattro sono rimasti invariati. I dati disaggregati evidenziano che il Ppi per il settore nazionale dell'estrazione di petrolio e gas naturale è aumentato del 9,8 per cento su base mensile a causa della continua crescita dei prezzi internazionali del petrolio greggio. Nel primo trimestre, la crescita del Ppi è stata in media del 2,1 per cento su base annuale. (Cip)