Covid: taxi gratis verso centri vaccinali a Roma, già 8 mila over 80 accompagnati

- Grande successo per l'iniziativa "Ti accompagno io", promossa da Fondazione Ania con la collaborazione della Cooperativa Radiotaxi 3570, dell'Associazione Indagini3, della Fondazione Univerde e con il Patrocinio di Roma Capitale. Sono già 8 mila gli over 80 accompagnati presso i centri vaccinali di Roma per effettuare il vaccino anti Covid. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della piattaforma di attivismo civico Opera2030, commenta con soddisfazione i primi dati della campagna "Ti accompagno io": "Ad oggi, le corse registrate sono oltre 8.000, con il punto massimo raggiunto il primo aprile quando sono state effettuate più di 400 corse. Come Fondazione UniVerde abbiamo voluto supportare questa risposta concreta alla situazione di emergenza sanitaria, basata sulla protezione e la salvaguardia dei bisogni delle persone, in questo caso la fascia della terza età". (segue) (Com)