Covid: taxi gratis verso centri vaccinali a Roma, già 8 mila over 80 accompagnati (2)

- "Ringrazio per questa bellissima iniziativa di solidarietà sociale la Fondazione Ania, promotrice della campagna, la Cooperativa Radiotaxi 3570, la grande attenzione alla tutela dei consumatori di Indagini3 e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha prontamente concesso il patrocinio all'iniziativa e offerto il supporto del centralino comunale per qualunque tipo di richiesta di informazioni sul servizio gratuito", ha aggiunto Pecoraro Scanio nella nota. L'iniziativa continuerà nei prossimi giorni. Le persone con più di 80 anni che non possono contare su nessuno che le accompagni a un punto vaccinale, possono telefonare al numero 06 3570 e prenotare un taxi. Una volta saliti sulla vettura, basterà mostrare il certificato di prenotazione del vaccino contro il Covid-19 con l'indicazione del centro da raggiungere e un documento d'identità. Il cliente non dovrà corrispondere alcuna cifra all'autista e potrà usufruire dello stesso servizio anche al ritorno. Info sul servizio gratuito anche al centralino di Roma Capitale (06 06 06). (Com)