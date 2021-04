Regno Unito: ucciso a coltellate nella sua casa Richard Sutton, l'uomo più ricco del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha reso noto nella serata di ieri di aver avviato un'indagine sull'omicidio di Richard Lexington Sutton, l'uomo più ricco del Regno Unito, trovato accoltellato nella sua abitazione nella serata di mercoledì. L'uomo, un nobile 83enne, è stato trovato insieme alla sua compagna, ferita e priva di sensi. Una 34enne è stata arrestata, sospettata di omicidio, ed è stata trasferita in ospedale a causa di alcune ferite non gravi. Secondo gli investigatori, la donna e la coppia si conoscevano. La ricchezza della famiglia, stimata in diverse centinaia di milioni di sterline, proviene dal possesso di vasti terreni, proprietà e alberghi londinesi, tra cui lo Sheraton Gran e l'Athenaeum. (Rel)