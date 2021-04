Germania: produzione industriale in calo dell'1,6 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio scorso, la produzione industriale della Germania ha subito una contrazione dell'1,6 per cento su base mensile. È quanto comunica il ministero dell'Econonomia e dell'Energia tedesco. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il dato comprende l'output dei settori industria, edilizia ed energia. Per Andreas Scheuerle, analista di DekaBank, “ciò che attualmente sta pesando sull'industria tedesca non è la carenza di domanda, ma sono la riduzione delle forniture di materie prime e componenti, nonché le scarse capacità di trasporto, specialmente sulla rotta tra l'Asia e l'Europa”. (Geb)