Usa: piano infrastrutture, Pelosi preme per l'approvazione entro agosto

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha dichiarato ieri, 8 aprile, che i Democratici intendono pigiare sull'acceleratore dei lavori parlamentari durante i primi mesi estivi, al fine di giungere entro il mese di agosto all'approvazione dei vasti piani di spesa per le infrastrutture e il lavoro promossi dalla Casa Bianca. Il presidente Joe Biden ha tracciato i contorni della sua ambiziosa proposta per le infrastrutture la scorsa settimana. Il piano da 2mila miliardi di dollari, che verrà probabilmente suddiviso in due provvedimenti distinti, fatica però a raccogliere un consenso bipartisan al Congresso, specie per quanto riguarda la proposta di innalzare al 28 per cento la tassazione sul reddito delle imprese. La Casa Bianca punta ad aggiudicarsi l'appoggio di repubblicani moderati come la senatrice Susan Collins del Maine. Altri due senatori repubblicani di orientamento moderato, Rob Portman dell'Ohio e Shelley Moore Capito del West Virginia, hanno però già contestato il piano, che a loro dire estende il proprio ambito ben oltre le infrastrutture. Secondo fonti citate dal quotidiano "The Hill", il presidente Joe Biden potrebbe presto accantonare l'idea di inseguire un sostegno bipartisan al Congresso, ricorrendo al blocco delle formali procedure di ostruzionismo (filibuster) e accontentandosi di definire il progetto di legge "bipartisan" sulla base del sostegno di parte dell'elettorato conservatore rilevato tramite i sondaggi. (segue) (Nys)