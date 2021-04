Imprese: Amazon ha la meglio nel voto sulla sindacalizzazione dei dipendenti in Alabama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'e-commerce Amazon.com Inc ha un vantaggio di due voti a uno nello storico voto sulla sindacalizzazione dei dipendenti che lavorano in uno dei più grandi magazzini dell'azienda, nell'Alabama. Circa la metà dei 6mila dipendenti del centro logistico di Bessemer, nell'Alabama, hanno preso parte al voto postale che si è tenuto il mese scorso, per stabilire se il Sindacato delle vendite all'ingrosso, al dettaglio e dei centri commerciali degli Stati Uniti possa intraprendere la negoziazione salariale collettiva a nome dei dipendenti. Dei 3.215 voti espressi, oltre 1.100 si sarebbero espresso contro la sindacalizzazione, e 463 a favore. I risultati preliminari attribuiscono dunque un vantaggio di 2-1 alla dirigenza di Amazon, che da mesi si spende in una accanita campagna mediatica per contrastare la sindacalizzazione dei suoi dipendenti. Lo spoglio dei voti postali dovrebbe concludersi nella giornata di oggi, 9 aprile. La vicenda è costata ad Amazon e al suo presidente, Jeff Bezon, non poche critiche. Ad Amazon e al suo fondatore è stato contestato il divario tra le politiche sociali sostenute durante le elezioni presidenziali Usa dello scorso novembre, che hanno visto il colosso dell'e-commerce convintamente schierato a fianco del democratico Joe Biden, e la simultanea chiusura alla contrattazione collettiva da parte dei dipendenti aziendali. Nei giorni scorsi è emerso inoltre che Amazon ha reclutato un "esercito" di influencer per contrastare e silenziare le critiche nei confronti dell'azienda e del suo fondatore sui social media. (Nys)