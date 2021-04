Myanmar: la giunta limita l'accesso a Internet, sequestra antenne tv satellitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere a Myanmar ha intensificato la stretta sulla libera circolazione dell'informazione nel Paese. Lo riferisce il portale d'informazione "Irrawaddy", secondo cui da ieri, 8 aprile, il servizio Internet a banda larga su fibra risulta periodicamente inaccessibile su diverse reti nazionali. In alcune zone del Paese le autorità hanno anche iniziato a sequestrare antenne paraboliche per l'accesso alle reti televisive d'informazione internazionali. Non è ancora chiaro se l'interruzione del servizio Internet, che per il momento riguarda i provider Mbt e Infinite Networks, abbia carattere temporaneo. Mbt ha riferito che il servizio si è arrestato a causa di una interruzione della linea tra Yangon e Mandalay, le due maggiori città del Pese. Le proteste contro il golpe militare del primo febbraio scorso sono proseguite anche ieri, nonostante l'uccisione di altri 11 manifestanti da parte delle forze di sicurezza, il giorno precedente. (Inn)