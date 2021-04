Covid: Gelmini, maggio sarà il mese del ritorno alla vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo riaprire, ma in sicurezza". È il compromesso con cui Mariastella Gelmini, ministra degli Affari regionali, vuole tenere assieme le pressioni di chi chiede di alzare le saracinesche, con il rigore di chi guarda ai numeri del contagiati e del morti. Salvini vuole riaprire sei regioni ad aprile. "Auspichiamo che si possa fare già da questo mese, - spiega la ministra al "Corriere della Sera" - se i contagi scenderanno e la copertura vaccinale degli anziani e fragili salirà. Io sono fiduciosa che queste siano le ultime settimane di restrizioni e sofferenza". Gelmini ha parlato del 20 aprile. "Credo che qualche segnale di apertura lo si possa dare già da aprile in tutta Italia. Parrucchieri ed estetisti penso sia meglio che lavorino in negozio, piuttosto che nelle case private. Non dobbiamo abbandonare la linea della prudenza, ma grazie ai vaccini possiamo abbracciare quella della speranza. Gli esempi che arrivano dal Paesi che sono riusciti a vaccinare ci dicono che è possibile programmare di riprenderci il futuro". Draghi evoca il futuro ma non indica date. "I singoli ministeri sono già al lavoro sui protocolli per riaprire, ma l'agenda la detta il virus. Ad aprile abbiamo dato un segnale con la riapertura della scuola e con i concorsi, speriamo di poterne dare altri. E maggio sarà il mese delle attività economiche", ha concluso Gelmini.(Res)