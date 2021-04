Covid: Carfagna, tanta angoscia nelle piazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo appare stretto in una morsa. Da una una parte la protesta sociale di chi è stato messo in ginocchio dalla crisi e dall'altra una campagna vaccinale che non decolla. "So che le persone hanno difficoltà a percepire elementi di speranza, - dice il ministro per il Sud, Mara Carfagna, in una intervista a "la Repubblica" - da troppo tempo siamo rinchiusi, molti non ce la fanno più. E tuttavia aprile potrebbe essere il mese decisivo che aspettiamo da tanto tempo". "Si incroceranno - aggiunge - tre elementi favorevoli: l'esito del lungo lockdown, che dovrebbe abbassare la curva, un consistente arrivo di vaccini, l'aumento delle capacità vaccinali in tutte le Regioni che potrebbe portarci al traguardo delle 500mila immunizzazioni al giorno. L'indice dei contagi e l'Rt sono già ora in calo quasi ovunque, la prospettiva di uscirne è assai più concreta di quanto non fosse due mesi fa". (segue) (Res)