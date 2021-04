Covid: Carfagna, tanta angoscia nelle piazze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli incidenti di piazza davanti Montecitorio, "hanno confermato una riflessione che sto facendo già da qualche tempo. Spesso nel Palazzo si guarda alla crisi come 'dato statistico', una serie di numeri negli indici del Pil, dei disoccupati, delle aziende in difficoltà. È necessario cambiare sguardo. Quei numeri indicano persone in carne e ossa, i loro progetti spezzati, le loro quotidiane difficoltà: non possiamo liquidare le loro angosce con sufficienza". "Come sempre, - continua - ovunque si addensa la protesta c'è una frangia di professionisti del caos che ne approfitta. È successo in qualsiasi piazza, da chiunque convocata. Dobbiamo ringraziare la professionalità delle forze dell'ordine se si sono evitati incidenti più gravi. E voglio ripetere qui la mia solidarietà agli uomini e alle donne in divisa, che in molte città gestiscono situazioni complicate", ha concluso Carfagna. (Res)