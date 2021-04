Libia: governatore Banca centrale Tripoli al-Kabir, pronti a rinascere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto cambia, in Libia, fuorché lui. Dal 2011, dalla rivoluzione, Sadiq al Kabir è il governatore della Banca centrale libica, il forziere senza cui nulla si muove e in una intervista a "la Repubblica" spiega chi sarà il partner privilegiato della nuova Libia: "Chi si muove per primo vince. Per chi vuole lavorare con questo Paese ricchissimo di risorse è il momento di prendere la valigia e venire subito in Libia". Le milizie sono aggressive. Ci sono state altre incursioni davanti agli impianti dell'Eni a Mellitah. "Finiranno. Il primo ministro Dabaiba ha un potere forte, concreto: sceglieranno di andarsene, non di morire". Si vede già differenze col passato. "Era un Paese senza istituzioni, senza soldati né polizia, senza funzionari, con governi spesso dispotici e interferenze straniere...Gheddafi è rimasto al potere 42 anni. Quando è iniziata la rivoluzione ero a Londra, sono andato a Bengasi per unirmi ai rivoltosi. Eravamo ingenui, convinti che eliminato lui tutto sarebbe migliorato. Quando fu catturato, a ottobre 2011, eravamo euforici: ora si comincerà a ricostruire le infrastrutture, diventeremo un paese normale". "Ma il primo governo non fece nulla, - racconta il governatore - non una sola azione, e così i successivi. Le decisioni più difficili vanno prese subito: milizie, armi...I libici aveva bisogno di qualcuno forte; e sono arrivati gli arabi, gli egiziani e gli islamisti". (segue) (Res)