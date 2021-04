Turismo: ministro Garavaglia, isole da immunizzare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli operatori dell'accoglienza che chiedono d'intensificare gli aiuti verso il loro settore il ministro risponde così: "l'altro giorno ho sbloccato 85 milioni di aiuti a favore delle agenzie di viaggio e tour operator. Fanno parte di uno stanziamento da 550 milioni per la filiera turistica che non erano stati attivati dal precedente governo. A questi si aggiungono i 1700 milioni decisi con il Decreto Sostegno". "E presto - aggiunge - sono certo che il governo provvederà ad un nuovo Decreto Sostegno. Poi, a proposito delle fiere e congressi, sono fiducioso che presto potremo anche definire la ripresa delle attività; magari facendo slittare verso settembre quelle che è possibile rinviare. E far svolgere con rigidi criteri di sicurezza le altre che non possono slittare", ha concluso Garavaglia. (Res)