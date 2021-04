Covid: commissario Breton, in luglio immuni 70 europei su cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto Ema sul rischio trombosi legato ad AstraZeneca non mette a rischio la campagna vaccinale del continente: entro metà luglio l'Europa avrà abbastanza fiale per immunizzare il 70 per cento della popolazione adulta. Lo assicura in una intervista a "la Repubblica" il commissario europeo all'Industria Thierry Breton, da due mesi posto da Ursula von der Leyen a capo della Task force Ue per aumentare la produzione di vaccini all'interno dell'Unione. "Abbiamo assicurato almeno 360 milioni di dosi nel secondo trimestre e almeno altri 20 milioni entro metà luglio che si sommano ai 100 milioni già distribuiti. Stiamo rifacendo i calcoli, ma anche se dovessimo rinunciare a 70 milioni di vaccini AstraZeneca saremmo comunque capaci di raggiungere l'obiettivo". Poi il commissario spiega quando pensa che l'Europa sarà libera dal virus: "Con questi 380 milioni di fiale - tra cui 55 milioni monodose Johnson&Johnson - avremo vaccini a sufficienza per immunizzare il 70 per cento degli adulti in Europa già entro la metà di luglio. Secondo gli esperti si tratta della soglia per essere in una posizione assai migliore, per riprendere a viaggiare, avere una vita sociale e garantire la stagione turistica. Ovviamente poi tocca ai governi organizzare tempestive campagne vaccinali, e questo non lo posso garantire io". (segue) (Res)