Covid: commissario Breton, in luglio immuni 70 europei su cento (2)

- "Noi comunque - aggiunge - continueremo a lavorare ed entro la fine dell'estate avremo in tutto 600 milioni di vaccini, il che significa che il 100 per cento della popolazione adulta potrà essere immunizzato". Dopo l'approvazione dell'Ema, in assenza di un contratto Ue la Germania ordinerà Sputnik in via bilaterale. "Il ministro Jens Spahn ha detto esattamente ciò che penso io: per fare la differenza un vaccino dovrebbe arrivare entro 3-4 mesi e se questo non avviene siamo comunque in grado di farcela. Sputnik potrebbe ottenere il via libera dell'Ema tra 3-4 mesi, ma poi ci vorranno dai 6 ai 12 mesi per produrlo mentre l'Europa nel secondo trimestre avrà circa un miliardo di vaccini". "Noi rispettiamo - conclude Breton - l'eccellente lavoro degli scienziati russi e cinesi, ma c'è un malinteso: pensare che vai su Amazon, fai un ordine e il giorno dopo ti arriva a casa è un modo di ragionare della società consumista. Coi vaccini non funziona così, per produrli ci vuole tempo". (Res)