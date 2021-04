Covid: Speranza, entro giugno tutti i fragili vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, in una intervista a "Il Foglio" spiega che entro la fine di giugno tutta la popolazione fragile e la popolazione composta dagli over 70 sarà vaccinata e una volta raggiunto quell'obiettivo sono ottimista sul fatto che si possano superare molti dei vincoli attuali". Come si arriva alla data di fine giugno è presto detto: da qui al 30 giugno, dice Speranza, "l'Italia riceverà circa 50 milioni di vaccini. Vogliamo essere pessimisti? Diciamo che ne riceveremo 45 milioni. Di questi sette milioni saranno quelli monodose di Johnson&Johnson. Restano 38 milioni di dosi. Dividiamole per due e abbiamo 19 milioni di persone che potranno essere immunizzate tra prima e seconda dose. Significa che da qui a fine giugno possiamo rendere immuni 27 milioni di persone". (segue) (Res)