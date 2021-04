Covid: Speranza, entro giugno tutti i fragili vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di giugno non è irrealistico e una volta che si raggiungerà quell'obiettivo il ministro ritiene che sia opportuno ragionare non solo sulla rimodulazione di alcune restrizioni ma anche su una svolta da imprimere alla campagna vaccinale: "Una volta vaccinata la popolazione più fragile credo abbia senso riflettere se non sia opportuno liberalizzare tutte le vaccinazioni nel senso di dare la possibilità di vaccinarsi a tutti quelli che lo desiderano senza stabilire più fasce d'età. Ma per arrivare a quel traguardo occorre essere più che mai vigili e intervenire con prontezza laddove si andranno a verificare asimmetrie inaccettabili per uno stato che vuole proteggere i suoi cittadini", ha concluso Speranza. (Res)