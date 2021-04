Italia-Giappone: Ricerca italiana nel mondo, ambasciata Tokyo lancia iniziativa "Italian samurai"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Tokyo, con la collaborazione della comunità di ricercatori italiani in Giappone, ha lanciato una iniziativa in occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo, il prossimo 15 aprile. Lo riferisce una nota pubblicata dall'ambasciata oggi, 9 aprile. Il progetto “Italian Samurai” prevede la divulgazione di una serie di video-testimonianze di alcuni tra i più qualificati ricercatori italiani stabilmente inseriti e operativi in Giappone nei settori Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica). I video saranno pubblicati periodicamente nei prossimi mesi sui profili social dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo: Twitter (@ItalyinJPN) e Facebook (@ambasciataitaliatokyo). L’iniziativa, coordinata dall’Addetto Scientifico dell’Ambasciata Prof. Enrico Traversa con il sostegno dell’Associazione dei Ricercatori Italiani in Giappone, “è un riconoscimento del Sistema Italia all’operato della nostra comunità scientifica, capace di adattarsi con efficacia al contesto locale e di contribuire proficuamente allo sviluppo più ampio del partenariato strategico bilaterale con Tokyo” – commenta l’Ambasciatore Giorgio Starace. “Auspico che le testimonianze professionali e umane delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori possano risultare preziose e costituiscano un utile ponte per futuri progetti congiunti tra mondo accademico e centri di ricerca italiani e giapponesi”. (Com)