Usa-Filippine: segretario di Stato Blinken a colloquio con l'omologo Locsin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'omologo delle filippine, Teodoro Locsin Jr. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Nel corso della conversazione, i due funzionari hanno espresso la comune preoccupazione per la flottiglia di navi cinesi stanziata presso l'atollo conteso delle Spratly, nel mar Cinese Meridionale, e ribadito il comune appello a Pechino a rispettare il pronunciamento arbitrale del 2016, emesso sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che riconosce le acque oggetto della contesa come parte della zona economica esclusiva di Manila. Blinken ha altresì riaffermato l'adesione degli Stati Uniti al trattato bilaterale di mutua sicurezza del 1951, e la sua estensione alle aree di pertinenza delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale, dove entrambi i segretari hanno auspicato un rafforzamento della cooperazione bilaterale e multilaterale. Nel corso del colloquio telefonico, il segretario di Stato ha anche illustrato gli sforzi dell'amministrazione presidenziale Usa per combattere i crimini d'odio contro gli asiatici americani negli Stati Uniti. (segue) (Nys)