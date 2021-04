Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, venerdì 9 aprile, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni V e I. Odg: "Bando per spazi estivi"Ore 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI e Servizi Pubblici Locali. Odg: reti elettriche urbane di distribuzione e lo stato di avanzamento del progetto resilienza su TorinoREGIONEOre 9.30, Videoconferenza, seduta del Consiglio regionale. (Rpi)