Iran: dissequestrata la petroliera sudcoreana Hankuk Chemi

- Le autorità dell'Iran hanno dissequestrato la petroliera sudcoreana MT Hankuk Chemi e il suo capitano. Lo ha annunciato oggi, 9 aprile, il ministero degli Esteri di Seul. La petroliera battente bandiera sudcoreana, con un equipaggio di 20 marinai - cinque dei quali sudcoreani - era stata intercettata e bloccata dal corpo dei Guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran) nelle acque del Golfo Persico con l'accusa di "inquinamento ambientale”. Secondo il ministero, la nave ha lasciato le coste iraniane attorno alle 6 di questa mattina (ora iraniana) con un equipaggio di 12 persone. Il mese scorso Tehran aveva rilasciato l'equipaggio della nave sulla base di motivazioni umanitarie, ma gran parte dei marinai erano rimasti a bordo per provvedere alla manutenzione dell'imbarcazione. Nei mesi scorsi, il sequestro della petroliera è stato collegato all'incapacità di Seul di sbloccare 7 miliardi di dollari di asset iraniani congelati in banche sudcoreane per effetto delle sanzioni degli Stati Uniti a Tehran. (Git)