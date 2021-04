Taiwan: disastro ferroviario, autorità effettuano secondo arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Taiwan hanno arrestato un lavoratore irregolare nell'ambito delle indagini sul disastro ferroviario che lo scorso 2 aprile è costato la vita a 50 persone, e ne ha ferite oltre 200. Il procuratore capo della procura distrettuale di Hualien, Chou Fang-yi, ha dichiarato che i due uomini arrestati sono sospettati di aver provocato il disastro, abbandonando un veicolo in prossimità dei binari senza innestare il freno di emergenza: secondo le indagini condotte sino a questo momento, la vettura, utilizzata per la manutenzione della linea ferroviaria, ha invaso i binari appena un minuto prima del passaggio del treno, che a causa dell'impatto è deragliato all'interno di una galleria, ostacolando poi le operazioni di soccorso. Dopo l'incidente, le autorità hanno arrestato Lee Yi-hsiang, titolare di due aziende appaltatrici di Taiwan Railway Administration. Lee è accusato, tra le altre cose, di aver mentito in merito alla propria identità per occupare simultaneamente i ruoli di titolare di una azienda di costruzioni e responsabile di cantiere. Lee avrebbe anche mentito in merito alla conduzione delle ispezioni ferroviarie, che avrebbe effettuato con il secondo uomo arrestato, un immigrato irregolare impiegato presso la sua azienda.. (Cip)