Usa: tasso di suicidio in calo nonostante la pandemia

- Il tasso di mortalità per suicidio negli Stati Uniti è calato del 6 per cento lo scorso anno. Si tratta del calo più consistente registrato da quattro decenni a questa parte, nonostante i lockdown, la disoccupazione e le altre difficoltà legate alla pandemia di coronavirus. Secondo i dati pubblicati dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), nel 2020 sono stati segnalati meno di 45mila suicidi negli Stati Uniti, il dato più basso dal 2015. La revisione die certificati di decesso dello scorso anno non si è ancora conclusa, ma gli esperti ritengono che la tendenza verrà confermata dai dati definitivi. Il numero dei suicidi ha registrato il picco massimo nel 2018, raggiungendo un tasso analogo a quello del 1941. Dall'inizio degli anni Duemila il tasso di suicidi aveva esibito una crescita continua. la ragione del calo registrato lo scorso anno non è chiara, ma alcuni esperti citano un fenomeno tipico delle prime fasi di conflitti e disastri naturali, denominata "fase di eroismo" e caratterizzata da maggior coesione sociale. Il calo dei suicidi potrebbe essere legato anche al rafforzamento dei servizi di teleassistenza medica e psichiatrica.(Nys)