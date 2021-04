Usa-Giordania: colloquio tra Blinken e Abdullah II, ribadito sostegno Washington ad Amman (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe Hamza bin Hussein, fratellastro del re di Giordania Abdullah II, si trova sotto “custodia” del sovrano ed è in corso “un’inchiesta” su quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando il membro della famiglia hashemita è stato arrestato insieme ad altre persone per un presunto complotto. Lo ha detto il monarca giordano, Abdullah II, parlando alla nazione in un discorso televisivo. “La sfida dei giorni scorsi non è stata la più difficile o pericolosa per la stabilità del nostro Paese, ma è stata per me la più dolorosa, perché le parti della sedizione erano dentro e fuori la nostra casa, e nulla si avvicina allo shock, al dolore e alla rabbia che ho provato, come fratello e tutore della famiglia hashemita e leader di questo caro popolo”, ha detto il re. “Ma non c’è differenza tra la mia responsabilità a fronte della mia famiglia ristretta e della mia famiglia allargata”, ha proseguito. (segue) (Nys)