Libia: Di Maio, nuovo governo vuole imprese italiane per ricostruzione

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha sottolineato che la Libia, dopo l’insediamento del governo di Abdulhamid Dabaiba, ha bisogno del sostegno delle imprese italiane per gli investimenti e i lavori necessari alla ricostruzione del Paese, martoriato da quasi un decennio di guerra civile. “Adesso abbiamo un governo unitario, che sta dicendo all'Italia che la Libia ha i soldi dei proventi del petrolio ma vuole le imprese italiane per costruire autostrade, aeroporti e investire”, ha spiegato il titolare della Farnesina parlando in diretta dal Mali ai microfoni della trasmissione “Dritto e rovescio” su “Retequattro”. “Negli ultimi 15 giorni – ha aggiunto - sono stato tre volte in Libia".(Res)