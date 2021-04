Usa: sparatoria in Texas, un morto e quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di un morto e quattro feriti gravi il bilancio della sparatoria avvenuta nella città texana di Bryan, a 160 chilometri da Houston. Lo ha reso noto il dipartimento di polizia locale. E' ancora in corso la caccia all'uomo per rintracciare l'assalitore. La polizia ha risposto alle chiamate che segnalavano i rumori dovuti ai colpi d'arma da fuoco, per poi scoprire diverse vittime sulla scena del delitto. Il tenente Jason James del dipartimento di polizia di Bryan ha precisato che nessun sospetto è stato finora identificato e non è chiaro se le vittime fossero dipendenti di un'azienda nel luogo. (Nys)