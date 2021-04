Cile: Covid, nuovo record di casi nonostante quarantena e vaccinazione avanzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 8.195 casi nelle ultime 24 ore il Cile ha toccato un nuovo record di contagi dall'inizio della pandemia. La circolazione del virus nel paese sudamericano non rallenta nonostante le strette misure di quarantena adottate da due settimane e nonostante l'estesa campagna di vaccinazione che ha già raggiunto con almeno una dose il 70 per cento della popolazione prefissata. Il ministro della Salute, Enrique Paris, ha rivolto un appello affinché la popolazione concorra a vaccinarsi avendo registrato una diminuzione nell'affluenza di persone ai centri preposti. "Se è diminuita la quantità di somministrazioni è perché la gente più giovane non sta concorrendo, il nostro appello è che tutti si vaccinino per evitare di ammalarsi", ha detto Paris. "Abbiamo disponibilità di dosi per tutti quelli che vogliano vaccinarsi, il ritmo di di applicazioni si mantiene in circa 200 mila al giorno", ha sottolineato il ministro. (segue) (Abu)